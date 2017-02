Tankpiraten maken 12.000 euro aan bezine buit bij BP Statenlaan

De schade was 12.000 euro. Een groep van negen jongemannen staat daarvoor later dit jaar terecht. Ze zouden auto's met gestolen kentekens hebben volgetankt en zonder te betalen zijn weggereden. De Hagenaars en een Vlaardinger, in de leeftijd van 19 tot 27 jaar, zijn door de politie herkend op basis van camerabeelden. De eigenaar van het benzinestation had een extra camera opgehangen. Hun advocaten vinden het bewijs onvoldoende, zo zeiden ze vandaag bij de rechtbank.



De identiteit van een mogelijke dader werd vastgesteld door 'een opvallende brede kaaklijn en centenbak'. Advocate Groenendijk wil weten hoe de agenten op het bureau op de namen van de verdachten zijn gekomen. ,,Het gaat vaak te makkelijk. Dan hangen die foto's op een bord, loopt er een agent voorbij en zegt 'hee, dat is Pietje Puk' en een ander bevestigt dat."



Verhoor

Met de andere advocaten vroeg ze om een verhoor van de politieagenten. Het verzoek is door de rechtbank toegewezen. Ook zullen de verdachten worden gehoord over hun onderlinge relatie. Het niet bekend wanneer de rechtszaak dient, maar die zal twee dagen duren. Advocaat Fijma:"Zwaar overdreven dat Justitie hier een megazaak van maakt."