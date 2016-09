Taxichauffeur bedreigd met vuurwapen

De taxi was besteld om de drie passagiers op te halen. Nadat zij waren ingestapt, knoopten ze een kort gesprek aan, waarna ze de taxichauffeur bedreigden met een vuurwapen. Daarna vluchtten ze weg.



De politie roept getuigen op zich te melden als zij iets hebben gezien van het incident. De daders zijn drie donkergetinte mannen. De eerste man is ongeveer 1,70 meter lang en heeft een mager postuur. Hij is ongeveer 25-30 jaar oud, droeg een bodywarmer, een grijs shirt met lange mouwen en een pet.



De tweede man is ongeveer 1,60 meter lang, had kort opgeschoren haar en droeg donkere kleding. Ook hij is ongeveer 25-30 jaar oud. De derde persoon heeft een gezet postuur en is ongeveer 1,70 meter lang. Hij had een kleine snor en stoppelbaard. Hij had donkere kleding aan en droeg een pet.