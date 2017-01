Taxichauffeur beroofd door klant

De man was rond 04.10 uur ingestapt op de Gedempte Gracht. Nadat hij de chauffeur had gevraagd te stoppen, trok hij zijn portemonnee alsof hij het verschuldigde bedrag wilde betalen. Toen ook de chauffeur zijn portemonnee opende, pakte de man hem hardhandig vast en bedreigde hem met een steekwapen. Hij dreigde hem te vermoorden en eiste geld.



De chauffeur sloeg vervolgens op de vlucht. Hij rende richting de Vaillantlaanen en gooide tijdens het rennen zijn portemonnee op straat. De man pakte de portemonnee en rende richting de Netscherstraat. Hij is sindsdien niet meer gezien.



De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. De verdachte wordt omschreven als een getinte man met donker kroeshaar en een volle baard, rond de 25 jaar oud. Meldingen kunnen worden gedaan via 0900-8844.