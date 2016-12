Taxichauffeur Louis (70) stelt pensioen nog even uit

Uitslapen is er niet bij voor de 70-jarige Louis Oord. Ook niet nu hij sinds een paar jaar met pensioen is. 's Morgens om half 7 stapt hij zijn auto in om van zijn woonplaats 's-Gravenzande naar het centrum van Den Haag te rijden. In de stad, die na er zestig jaar gewoond te hebben nog altijd als zijn thuis voelt, begint om 7.00 uur zijn werkdag.



Een ritje of drie heeft Oord via taxi-appbedrijf Uber gereden, als het om 11.00 uur tijd is voor een pauze met bak koffie in café De Laak aan de Haagse Callandkade. Daar vertelt hij. ,,Ik was veertig jaar, toen ik last kreeg van wat lichamelijke klachten. Als stoffeerder van woningen werkte ik veel gebukt en gehurkt. Nogal belastend voor mijn knieën. De arts adviseerde me een baan te zoeken die minder fysieke inspanning vergde, anders zouden de klachten verergeren."



Omdat Oord sociaal is, wil hij iets doen waarbij hij contact heeft met mensen. Al snel is de keuze gemaakt: Oord wordt taxichauffeur. ,,Ik ging als zzp'er aan de slag bij taxicentrale HTMC in Den Haag." Een goede keuze, blijkt al snel. ,,Ik ontmoet steeds nieuwe mensen, hoor de gekste verhalen en maak iedere dag wel iets mee", vertelt hij lachend. Gekke dingen, zielige, maar vooral leuke en gezellige momenten beleeft Oord in zijn taxi.



Voor altijd in zijn geheugen gegrift staat een van zijn ritjes begin jaren negentig. ,,Een Chinees stapte mijn taxi in. Nog voor ik de motor had gestart, drukte hij mij 200 gulden in mijn handen. 'Die moet zeker ver weg zijn', dacht ik. Maar nee, hij vroeg of ik hem naar Rotterdam kon brengen. Een rit die normaal een paar tientjes kost. Maar toen ik hem wisselgeld wilde geven, wuifde hij het weg."