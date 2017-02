Tbs geëist na mishandelen vriendin

Tijdens de strafzitting gisteren bij de Haagse rechtbank ontkende de man de huiveringwekkende mishandeling van zijn vriendin in haar Haagse woning in augustus 2015. Zij hadden ruzie gekregen toen zij zat te appen met een andere man.



Hij had haar alleen bij haar schouders beetgepakt, stelde de man. ,,Ze was mij aan het slaan", zei hij tijdens de zitting. De officier van justitie geloofde het verhaal van de vriendin wel. Hoe kwam het slachtoffer anders aan verwondingen in haar gezicht en nek?



Karatetrap

De mishandeling van de vriendin was niet het enige waarvoor Bryan H. bij de rechtbank moest verschijnen. Hij zou juli vorig jaar tijdens een uitgaansruzie bij de voormalige V&D in Den Haag een Marokkaanse man een karatetrap verkocht hebben tegen zijn hoofd, terwijl het slachtoffer al op de grond lag.



,,Schokkend", zei de officier over de camerabeelden van dit ­incident. ,,Het was alsof de verdachte een aanloop nam om een penalty te nemen." De verdachte verklaarde eerder bij de politie dat hij de karatetrap had verkocht omdat hij dacht dat het slachtoffer een wapen in zijn hand had. Hij wilde niet zelf het slachtoffer worden van een geweldsdaad.



Straatroof

De Antilliaanse man kwam in 2013 naar Nederland en heeft sindsdien een groot deel van de tijd in de gevangenis doorgebracht, voor ­onder meer straatroof en drugs. De reclassering vindt dat de man in een tbs-kliniek moet worden geplaatst voor dwangbehandeling. De officier van justitie nam dat over in haar strafeis. Daarnaast eiste ze ­tegen H. twee jaar cel.



De uitspraak is over twee weken.