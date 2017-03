Tbs geëist na moord op huisbaas

De Pool was in december 2015 met zijn vriendin naar Nederland gekomen. Adam Niemiec, ook afkomstig uit Polen, hielp het stel aan een bankrekening en een burgerservicenummer, en nam ze in huis. Nadat de vriendin was teruggekeerd naar Polen, ging M. zich paranoïde gedragen. Hij beschuldigde Adam ervan dat hij stiekem filmpjes van hem maakte.



Zijn vriendin probeerde de verdachte terug te halen naar Polen. Ze had een busticket voor hem gekocht voor de zesde april, maar op die ochtend kreeg het stel ruzie tijdens een facebookchat, en M. besloot in Den Haag te blijven. Hij dronk bier, pakte een klauwhamer, en zocht Adam Niemiec op in diens kamer.



Zonder emotie

,,Adam stond bij de sofa'', vertelde M. gisterochtend zonder veel emotie aan de Haagse rechtbank. ,,Ik heb hem enkele malen geslagen, op zijn voorhoofd.'' Een stem in zijn hoofd had 'dood' tegen de verdachte geroepen. ,,Ik was die dag simpelweg mezelf niet'', verklaarde M. tijdens de rechtszitting. Hij ontkende dat zijn daad te maken had met een huurgeschil met Adam Niemiec.



Nadat hij Niemiec had vermoord, probeerde hij tevergeefs de woning in brand te steken. Hij pikte de telefoon van het slachtoffer mee, en verkocht die dezelfde dag in een coffeeshop voor 20 euro. Agenten vonden het ontzielde lichaam van de vermoorde Adam Niemiec onder dekens en dekbedden, met een gapend gat in zijn voorhoofd.



Schizofreen

Volgens de deskundigen lijdt Krzysztof M. al langer aan schizofrenie, en is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. De zus van Adam Niemiec is het daar niet mee eens. ,,Ik wil de rechtbank vragen hem te veroordelen als moordenaar en niet als iemand die ziek is'', schreef ze in haar schriftelijke slachtofferverklaring.



Het Openbaar Ministerie was het gisteren echter eens met de deskundigen. De officier van justitie eist geen celstraf voor de moord. Wel zou de gevaarlijke verdachte behandeld moeten worden in een goed beveiligde tbs-inrichting.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.