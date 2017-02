'Tbs is een mooie maatregel'

Yvonne van der Hut is er inmiddels wel aan gewend. ,,Ja hoor. Ik moet me nogal eens verantwoorden voor mijn cliënten, althans voor mijn werk. Dan krijg ik te horen dat ze deze mensen in een cel moeten opsluiten en de sleutel weggooien. En noem alles verder maar op wat er gezegd wordt over mensen waarvan wij vinden dat ze vreselijke dingen hebben gedaan. Maar we weten toch inmiddels dat dit soort dingen gebeuren, dat verdachten een eerlijk proces behoren te krijgen en dat in een beschaafde samenleving de meesten ooit weer terug de maatschappij in moeten? Bovendien, veel daders hebben spijt, willen beter worden. Dat zien al die mensen die er buiten staan niet.'' Het is duidelijk. De Haagse advocaat, 32 jaar jong, staat voor wat ze doet. Moet ook wel. Ze heeft nogal wat van dat 'soort' cliënten. Met collega's Job Knoester en Wendy Alberts runt ze een gespecialiseerd strafrechtadvocatenkantoor waarbij ze overwegend tbs'ers bijstaat. Onlangs werd ze uitgeroepen tot een van de drie beste advocaten van Zuid-Holland. Van der Hut staat mensen bij die in een psychose in de fout zijn gegaan. Maar ook Jos de G., die ze samen met Knoester bijstaat. Hij werd achttien jaar nadat Nicole van den Hurk (15) dood in de Noord-Brabantse bossen werd gevonden, opgepakt voor haar verkrachting en dood. In november vorig jaar werd hij alleen veroordeeld voor de verkrachting. Hij kreeg vijf jaar cel. Geen tbs.

Naam: Yvonne van der Hut Leeftijd: 32 jaar Opleiding/loopbaan: Rechten aan de Universiteit Leiden, afgestudeerd in 2007. Al in 2006 begonnen als griffier bij het Gerechtshof. In februari 2011 beëdigd als advocaat. Privé: Is de helft van een eeneiige tweeling. Zus Linda studeerde ook rechten, werkte even­eens als griffier bij het Hof en stapte in 2010 over naar de strafrechtadvocatuur. Burgerlijke staat: Vrijgezel.

Schuldig

Van der Hut heeft er geen seconde aan getwijfeld hem bij te staan. ,,Het klinkt allemaal zo cliché, maar zo is het echt: ik keur nooit de daad goed, áls iemand schuldig is. Maar je bent pas schuldig als de rechter dat vindt en iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En wij zijn inmiddels vaak de enigen nog die voor hun belangen opkomen.''



Wat bij De G. lukte - een veroordeling zonder tbs - lukt Van der Hut, zegt ze, in meer dan de helft van de gevallen. Veel cliënten willen weliswaar niet meer de fout in gaan, maar dat wil niet zeggen dat ze een gedwongen tbs-behandeling willen. Sterker nog: niemand uit hun inmiddels uitgebreide klantenbestand wil naar een tbs-kliniek. ,,Vanwege de onzekerheid over de behandelduur en politieke belangen die in de tbs een grote rol spelen.''



Denkt ze zelf nooit dat iemand van haar clientèle met een behandeling een stuk beter af is? ,,Jawel, maar dat kan ik niet altijd zeggen'', zegt ze resoluut. ,,Ik kan in de rechtszaal toch niet zeggen: 'hij wil geen tbs, maar rechter psst, doe toch maar wel hoor?! Dat lijkt me beter voor hem'. Het Openbaar Ministerie maakt een afweging wat goed is voor de maatschappij, voor de verdachte, voor het slachtoffer. Dat hoef ik niet te doen. Ik heb maar één belang en dat is het belang van mijn cliënt. De rechter weegt uiteindelijk alles af en beslist.''



,,Tbs is een mooie maatregel. Het maakt de maatschappij veiliger. Recidive van mensen die alleen in de gevangenis hebben gezeten, is drie tot vijf keer zo hoog als van degenen die uit een kliniek komen. Toch, zoals het nu gaat: ik snap wel dat niemand staat te trappelen er naartoe te gaan. Als je in de kliniek wordt opgesloten heb je geen idee wanneer je eruit komt. Het duurt al een half jaar tot een jaar voor de behandeling een beetje op gang komt. Na gemiddeld acht jaar, acht jaar!, is de behandeling pas afgerond. En dan moet je nog resocialiseren.''