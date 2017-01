'Te weinig groenten bij gerechten Haagse horeca'

Gasten krijgen nu in een gemiddeld restaurant een hoeveelheid groenten voorgeschoteld die ver onder het minimaal aanbevolen niveau van het Voedingscentrum ligt. Dat moet beter, vinden de studenten. Ze onderzochten de afgelopen vijftien weken onder Winds bezielende leiding op welke manier dat doel gerealiseerd kan worden en presenteerden die bevindingen gisteren op het Haagse ROC.



Ze ondervroegen voor het onderzoek ruim 150 restaurantgasten en horecaondernemers en vroegen advies bij voedingsexperts.



Tijdens de interviews bleek dat ondernemers best iets willen veranderen, maar pas als de consument erom vraagt. Tot nu toe klagen gasten nauwelijks over de hoeveelheid voorgeschotelde groenten. Slechts een kwart vindt de hoeveelheid matig tot slecht. 'Maar dit is ook het gevolg van onwetendheid bij consumenten over de richtlijnen van het Voedingscentrum', stellen de onderzoekers. Ze denken dat meer voorlichting over gezonde voeding aan zowel horecapersoneel als consumenten nodig is om uiteindelijk meer groenten op het menu te krijgen. Pas als er druk komt vanuit de consument verandert er mogelijk iets, denken de studenten.



Amuses

Daarnaast adviseren zij ondernemers onder meer om vegetarische amuses te serveren, groenten met een vleessmaakje (bijvoorbeeld witlof dat is gegaard in een chorizobouillon) en om groenten aan tafel aan te snijden, zoals dat met vis en vlees gebeurt. De verwachting is dat gasten het dan eerder helemaal opeten dan wanneer het is weggestopt in een bakje. Ook zou een beoordelingssysteem waarbij restaurants groentesterren krijgen op basis van de hoeveelheid groenten die ze serveren, volgens de studenten kunnen helpen.



Het is nu aan de horeca of ze iets met de aanbevelingen willen doen.