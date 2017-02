Te weinig stageplekken voor mbo'ers in de bouw

Kasteel zoekt hulp bij het poetsen van zilver

12 februari Kasteel Duivenvoorde zoekt vrijwilligers met spreekwoordelijke fluwelen handschoentjes voor het onderhouden van de 17de tot 19de eeuwse interieurs. Héél voorzichtig verplaatsen van objecten, controleren van valletjes voor insecten en zo bijhouden wat er leeft op het kasteel, koper en zilver poetsen en meubels in de was zetten, behoren tot de taken van wat heel Brits 'Good Housekeeping' heet.