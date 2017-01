Team spoort verborgen zwervers op

Aanleiding voor de oprichting van de zogeheten straatteams door de Kessler Stichting, Limor en het Leger des Heils is de stijging van het aantal daklozen in Den Haag, onder meer door de naweeën van de economische crisis. Vanuit de dag- en nachtopvanglocaties kwamen er bovendien signalen dat veel van deze mensen geen hulp willen en buiten slapen.



Ze vertrouwen hulpverleners vaak niet, maar hebben ondertussen wel problemen op verschillende vlakken waar ze zelf niet uitkomen, zoals een verslaving, psychiatrische aandoeningen en uitzichtsloze schulden. Vaak leiden ze bovendien een geïsoleerd bestaan, zonder contact met vrienden of familieleden.



Als deze daklozen geen hulp krijgen, worden de problemen alleen maar groter, vrezen de hulpverleners. Er bestaat een grote kans op verwaarlozing, verslechtering van de gezondheid of overlastgevend gedrag voor de omgeving, stellen ze.



Vertrouwen

De lokale politiek sprak in november al zijn zorgen uit over de situatie. ,,Veel daklozen zijn al hun vertrouwen in de instanties kwijt. Je moet met hen in gesprek gaan, het vertrouwen winnen, zodat ze zich laten helpen. Dan moet je echt op straat aanwezig zijn'', zei PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,Mensen moeten nu álle zorg accepteren voordat ze in de opvang kunnen. Maar dat doen ze niet, waardoor ook in de winter nog veel mensen op straat leven.''



De collegepartij pleitte eind vorig jaar al voor de oprichting van de straatteams.