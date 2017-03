Team Westland gaat strijd aan met prostaatkanker

Van der Hoeven oogstte bewondering bij de leden van Team Westland. De specialist van het Reinier de Graaf maakte in een helder verhaal duidelijk waarom hij zo blij is met de medewerking van de Westlandse fietsfanaten. ,,Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de manier waarop Team Westland georganiseerd is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo professioneel, warm en betrokken."



Team Westland rijdt op 21 juni de Tourmalet op om apparatuur bij elkaar te fietsen waarbij heel veel mannen met verdenking van prostaatkanker baat kunnen hebben. ,,Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen", legt van der Hoeven uit. ,,Een vorm van kanker waarmee bijna alle mannen op latere leeftijd te maken krijgen, noem het maar een ouderdomsziekte. Maar het feit dat iedere man ermee te maken krijgt, wil niet zeggen dat ze er ook last van krijgen. Natuurlijk komen er ook mensen in de praktijk met klachten van prostaatkanker, zoals pijnklachten. De meeste mannen komen echter met plasklachten welke veroorzaakt worden door goedaardige prostaatvergroting. Zijdelings wordt dan nogal eens prostaatkanker aangetroffen.''



In zo'n geval moet worden vastgesteld om welk soort kanker het gaat. Van der Hoeven: ,,Dat onderzoek is doorgaans geen pretje. Het bestaat uit een bloedonderzoek waarbij we de PSA-waarde (een stijging geeft aan dat er iets mis is, red.) bepalen. Voorts tasten we de prostaat af om oneffenheden te constateren en we maken een echo van de prostaat. Dat is allemaal nog te overzien, maar om een juiste diagnose te stellen moet je ook een weefselonderzoek doen. Daarbij gaan we via de darm naar de prostaat om daar met een naald weefsel weg te halen. Dat is een vervelende ingreep. Het is vaak pijnlijk en doordat de prostaat acht tot twaalf keer wordt aangeprikt kunnen infecties ontstaan.''



De laatste jaren wordt de MRI-scan gebruikt om het gebied waar de kwaadaardige kankercellen meestal voorkomen in beeld te brengen. Maar honderd procent zekerheid geeft dat niet.