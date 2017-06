Technologie zorgt voor wegwijzers bij handicap

Technologie wijst Hagenaars met een beperking straks de weg in de stad. Komt een blind iemand bij het stadhuis, dan begint zijn of haar telefoon te praten: 'Welkom in het stadhuis. Een geleidelijn leidt u naar de receptie.'

Nog dit jaar moet de eerste innovatie zijn gerealiseerd: het uitrusten van gehandicaptenparkeerplaatsen met een sensor, zodat wie zo'n plek nodig heeft op afstand kan zien of er een vrij is.

Voor onder meer deze maatregelen pleit Stichting Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking. De organisatie deed onderzoek naar de manier waarop technologische innovaties mensen met een handicap kunnen helpen en publiceerde daar onlangs over.

Nu is de tijd aangebroken om spijkers met koppen te slaan, vindt de organisatie. Voor de financiering van het project klopt Voorall aan bij de gemeente Den Haag.

Rapport

De volgende stap moet worden gezet in 2018 of uiterlijk in 2019, stelt Voorall in het rapport 'Technologische innovaties helpen mensen met een beperking'. Nog eens vier innovaties zouden dan 'algemeen toegankelijk moeten zijn'.

Deze vier innovaties zijn snufjes, waardoor mensen met een beperking makkelijker de weg kunnen vinden, in het ziekenhuis bijvoorbeeld of buiten. Obstakels zijn er overal. Om iets simpels te noemen: als je de knop van het verkeerslicht niet in kunt drukken, door een fysieke beperking of doordat je slecht ziet, springt die niet op groen. Eén van de vier innovaties die er moeten komen is dan ook een soort digitale afstandsbediening (op je telefoon). Ook handig voor deuren of liften.

Futuristisch