'Tegenstander moet gaan slapen'

Gordeau was een van de acht 'knokmachines' - allen uitblinkers in uiteenlopende vechtsportdisciplines - die op 12 november 1993 in het Amerikaanse Denver deelnamen aan de allereerste fightnight van de vechtsportorganisatie Ultimate Fighting Championship (UFC). Het toernooi zinderde al voor de eerste partij, die van Gordeau tegen sumoworstelaar Tailo Tuli, van start was gegaan. De gevechten waren zonder regels, werden uitgevochten met blote vuisten en de arena was een kooi. Bij de wilde beesten af, vonden velen.



De geboren en getogen Schilderswijker zette zonder overdrijving de toon bij UFC1 - zoals dit evenement ook wel wordt genoemd. Na minder dan een halve minuut wisten de bijna 3.000 aanwezigen in de sporthal en de 86.000 tv-kijkers die tegen de vijftien dollar hadden neergeteld om de gevechten te mogen zien, wat UFC-vechten was. Gordeau had zojuist de tanden uit de mond geschopt van de half op de grond liggende Hawaiiaanse kolos. Tuli kreeg ook nog een vuistslag op zijn oog. Zijn gezicht was een bloederige bende.

Tanden

Maar Gordeau kwam er evenmin zonder pijn vanaf. Bij de klap brak hij zijn rechter middenhandsbeentje en een knokkel van zijn middelvinger. Door de schop in het gezicht verdween een van Tuli's tanden in het vlees van Gordeaus wreef. ,,Die gebroken hand voelde ik direct. Dat van die tand merkte ik pas toen ik terug was in Den Haag. Het ging ontsteken. In het ziekenhuis is die tand uit mijn voet gehaald'', vertelt hij in dojo kamakura - de vechtsportschool die hij sinds 1981 runt met zijn broers Nico en Al aan de De Gheijnstraat in het Regentessekwartier.



Dat die lange, niet bizar gespierd ogende Nederlander met zijn optreden vliegensvlug een heftig imago neerzette voor de vechtsportorganisatie realiseert Gordeau zich heel goed. ,,De grote mannen achter de UFC en andere kenners van mixed martial arts hebben zelf gezegd dat ik met die actie de UFC máákte die dag. De jongens die nog moesten vechten, wisten meteen dat het menens was. Ik voelde me op dat toernooi als een vis in het water.''



Het eerstvolgende kooigevecht-avondje dat de UFC op poten zette, trok prompt 300.000 betalende kijkers. Tegenwoordig is de UFC zo groot dat supersterren als dj Calvin Harris, de tennissters Maria Sjarapova en de Williams-zussen, acteur/regisseur Ben Affleck en rapper/acteur LL Cool J er met veel trots veel geld in investeren.

Logo Volledig scherm Gerard Gordeau vs Teila Tuli © RV - Gratis

Uiteindelijk bracht Gordeau het in Denver tot de finale. Hij verloor van Royce Gracia, een Braziliaanse jiujitsu specialist. Of 'menselijke boa constrictor', zoals een kijker Gracia omschreef. De eindstrijd leverde weer veel commotie op door toedoen van de Haagse vechtersbaas. Hij beet zijn opponent namelijk in het oor. Daarmee ging hij dus sporters als bokser Mike Tyson en voetballer Luis Suárez voor - al beet de Uruguayaanse spits in andere lichaamsdelen. ,,No rules. Dit toernooi had geen regels'', klinkt het gedecideerd als Gordeau merkt dat het bijtincident verbijstering oproept bij zijn gehoor. ,,No. Rules'', herhaalt hij nog een keer langzaam. Daarmee is voor hem de kous af.



Voor latere UFC-toernooien is toch maar een reglementje opgesteld; een van de regels is dat er niet gebeten wordt.



Over de verliespartij doet hij, een man die meermaals heeft laten zien tot alles bereid te zijn om te winnen, in ieder geval tegenwoordig opvallend luchtig. ,,Ik moest afkloppen, want ik werd ' 'weggeknepen' door die Braziliaan. Hij deed dus aan jiujitsu en dat was een sport waar ik me nooit eerder mee bezig had gehouden. Mijn fout. Hij kon een kunstje dat ik niet kon... Na UFC1 ben ik het gaan leren en dan zorg ik dat ik er heel goed in word.''

Quote Hij kon een kunstje dat ik niet kon... Na UFC1 ben ik het gaan leren en dan zorg ik dat ik er heel goed in word Gerard Gordeau



Zie dat laatste als een rode draad in zijn vechtsportloopbaan.



Als puber van 15, 16 jaar at Gerard Gordeau in het weekeinde vaak bij een vriendje. Edu, een Indische jongen. ,,'s Middags ging hij altijd anderhalf uur weg en kwam met een rode kop terug. Edu vertelde nooit wat hij was wezen doen. Niet omdat vechtsporten een slecht imago hadden, maar omdat het zo gewoon was voor hem. Iedere Indische jongen in Den Haag deed in die tijd aan pencak silat. Een Indonesische krijgskunst. Op een gegeven moment heb ik gevraagd of ik mee mocht naar waar hij tussen de middag naartoe ging. Dat bleek in zijn geval karateles te zijn in de Roemer Visscherstraat. Ik zag er allemaal mannetjes in witte pakken. Van de leraar mocht ik het proberen.''

Logo Volledig scherm Oud-topvechter Gerard Gordeau in zijn sportschool Kamakura © Bart Jansen

Spiegel

Gordeau inhaleert de rook van zijn sigaret diep en zucht: ,,Moest ik in mijn eentje in de kleedkamer voor de spiegel oefeningen doen... Dat heb ik twee zaterdagen volgehouden en toen was ik het zat. Ik wilde de zaal in! Meedoen met de jongens daar.''



Het mocht. De jonge Gerard kon zelfs zijn eerste tegenstander uitkiezen. Hij ging voor een Japanner van bescheiden formaat, gehuld in een karatepak met witte band. ,,Ik heb twee keer geslapen'', vertelt de Hagenaar over het resultaat van die keuze. 'Slapen' is een Gordeau-eufemisme voor 'neergaan' of 'knock-out meppen/schoppen'.



De tegenvaller schrok de middelste van de drie Gordeau-broers niet af. Gerard vond de sport fantastisch. Leuker dan keepen in ieder geval, daar kreeg hij maar blessures van. Voor iedere vechtsport die Gordeau na het karate oppakte, hanteerde hij een duidelijke ambitie. ,,Na maximaal een jaar moet de man die het mij leerde een keer slapen. Dat is altijd gelukt.''



Bij een gevecht moet en zal hij winnen. ,,Noem het een killersmentaliteit. De tegenstander gaat gewoon slapen. Als blijkt dat dat heel moeilijk wordt, trek ik de trukendoos open.''



Dat daar ook valse trucs bij zitten, deert hem niet. ,,Dan maar een slechte naam. Dat is beter dan geen naam of een verliespartij.''



Logo Volledig scherm oud-topvechter Gerard Gordeau in zijn sportschool Kamakura © Bart Jansen

Logo Volledig scherm oud-topvechter Gerard Gordeau in zijn sportschool Kamakura © Bart Jansen

Tokio

Nu had het oorbijten in UFC1 hem al een schare haters opgeleverd, maar dat was nog niks vergeleken bij de woede die Gerard Gordeau ten deel viel toen hij twee jaar later in Tokio bij de Vale Tudo Japan - een mixed martial arts-toernooi mét regels - met zijn duim een oog uitstak van tegenstander Yuki Nakai. De Japanse jiujitsu-topper verloor voorgoed het licht in dat oog. ,,Ik werd moedeloos van de besluiteloosheid van de scheidsrechter'', blikt de zestiger terug. ,,Wat wij daar in die ring aan het doen waren, had niks met vechten te maken. Ik stond daar maar met zijn hoofd in een armklem en dan beukte ik hem om de zoveel tijd in het gezicht. Meerdere keren heb ik gevraagd aan de scheidsrechter om er een einde aan te maken, maar er gebeurde niks. Toen zei ik hem dat ik het ging doen. Waarna ik Nakais oog uitstak. Het was de schuld van de referee.''



Niet bepaald een mea culpa voor zo'n horror-overtreding. Wie op internet zoekt op de namen Gordeau en Nakai merkt mede daarom dat 'schoft' nog een van de mildste verwensingen aan het adres van de Hagenaar is. Over criticasters die (anoniem) hun mening over hem achterlaten op internet haalt hij de schouders op. ,,Doe het dan lekker zelf. Stap in die ring. Niet een van hen blijft overeind.''



Voor de actie tegen Nakai kreeg Gordeau een boete van 10.000 yen opgelegd. Het verhaal van de Vale Tudo Japan 1995 was daarmee overigens niet klaar. Het werd alleen maar gekker. Want nadat Nakai aan één oog blind was geworden, stopte het gevecht namelijk niet. Sterker nog, de Japanner won de pot, omdat hij met een hielklem Gordeau dwong tot opgave. ,,Hij heeft de mentaliteit van een samoeraikrijger. Écht Japans.''



Wie nu denkt dat je je na zo'n brute behandeling van een nationale held nooit meer kunt vertonen in Japan, heeft het mis. Gerard Gordeau is er altijd blijven komen. ,,The undertaker from hell (begrafenisondernemer uit de hel, red.) is daar mijn bijnaam. Sterke vechters worden bewonderd en gerespecteerd. De tatoeages die ik op mijn lichaam heb, zijn geschenken van Japanse fans.''

Logo Volledig scherm oud-topvechter Gerard Gordeau in zijn sportschool Kamakura © Bart Jansen

Europol

Tegenwoordig reist hij zich bij wijze van spreken groen en geel voor kamakura. Als trainer en coach van pupillen; zijn actieve loopbaan in de vechtsport sloot hij een jaar of vijf terug af. De oogst van 2016 bestaat uit bezoeken aan Italië, Hongarije, Verenigde Staten, Spanje, Japan, Rusland, Portugal, Iran en Polen. ,,Het zijn vaak begeleidingstrips met jonge talenten. Maar in Italië, Hongarije, Polen en Portugal heb ik ook een gevechtstraining gegeven aan Europol-mensen. Lui die terroristen moeten uitschakelen of arresteren.''



Hij kijkt met plezier terug op de vele gevechten die hij heeft geleverd. Aan spijt doet Gordeau niet. Al vindt hij het soms jammer dat hij na 1993, met de hype rond intense vechtshows, niet in Amerika is gebleven. ,,Dan was ik miljonair geworden. Maar ja, ik trok die mentaliteit van snel amicaal worden niet. Telkens die omhelzingen. Dat 'gehug' van mensen die elkaar amper kennen. Pfff. Rot op, blijf van me af. Ik vind het sowieso vervelend als men aan me zit. Dan geef ik iedereen een stomp voor zijn kin. Doe maar gewoon, dat is mooi genoeg.''