Tegenstanders zetten gewraakte windmolen 'te koop'

De windturbine is in december geplaatst op Haags grondgebied, en sindsdien is de commotie groot. Omwonenden uit Leidschendam-Voorburg klagen over de schaduwen van de enorme wieken en voelen zich genegeerd met hun klachten over aantasting van hun woongenot. De inwoners van de Haagse wijk Leidschenveen sloten zich aan bij het protest.



Herrie

Op sociale media circuleert nu een afbeelding van een Marktplaats-advertentie waarin de enorme molen te koop wordt aangeboden, 'z.s.m. gratis af te halen'. 'Zowel 's nachts als overdag zoefende herrie en witte en rode lichten', luidt de omschrijving. De maat van de wieken wordt 'irritant groot' genoemd en bij eigenschappen staat 'heeft de ruimte nodig'. Of de molen ook daadwerkelijk te koop heeft gestaan of dat er creatief is geknipt en geplakt, is onduidelijk.



Ondertussen groeit het protest tegen de turbine en zet de politiek in Leidschendam-Voorburg het zwaarst denkbare geschut in: een verzoek aan de Koning om de zaak opnieuw te bekijken.