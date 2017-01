Tekort aan zusters in ziekenhuis

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) heeft 20 vacatures openstaan, het Hagaziekenhuis zoekt er nog 16, het Delftse Reinier de Graaf 7 en het LangeLand in Zoetermeer 15. Bij elkaar opgeteld zoeken de ziekenhuizen 58 verpleegkundigen.



En dat aantal loopt steeds verder op, zegt een woordvoerder van HMC. ,,Er is een toenemend tekort.'' Het gaat dan zowel om specialistische als algemene verpleegkundigen.



De algemene verpleegkundigen verzorgen de patiënten die op een verpleegafdeling liggen. De gespecialiseerde verpleegkundigen staan bijvoorbeeld in de operatiekamer of op de intensive care. Die hebben daar een extra opleiding voor gevolgd.



Hartbewaking

Het LangeLand is onder meer op zoek naar een verpleegkundige voor de hartbewaking, een kinderverpleegkundige en een gynaecologie-verpleegkundige. Die kinderverpleegkundige heeft Haga ook nodig, naast bijvoorbeeld een oncologieverpleegkundige en een verpleegkundige voor de spoedpost.



De ziekenhuizen trekken er hard aan om nieuwe mensen binnen te halen. Zo hield het Zoetermeerse LangeLand vorig jaar een grote wervingsactie, met een 'aanbrengpremie' voor een aantal functies en reclame op bussen. Haga houdt het sollicitatieproces bewust zo kort mogelijk, zodat solliciteren er 'makkelijk en snel' is.



Dat er een tekort is ontstaan heeft verschillende oorzaken, weet de HMC-woordvoerder. ,,Het aantal verpleegkundigen neemt de komende periode af doordat een groep met pensioen gaat, tegelijkertijd krimpt de potentiële beroepsbevolking.'' Daarbij neemt het aantal ouderen toe. En die hebben méér en meer complexe zorg nodig.



Een woordvoerder van het Delftse Reinier de Graaf bevestigt dat de zorg 'steeds ingewikkelder' wordt. ,,Waar we voorheen hier en daar nog verzorgenden konden inzetten (die zijn opgeleid om patiënten te verzorgen en niet om medische handelingen te verrichten, red.) is er nu vaak door de complexiteit van de zorg een verpleegkundige nodig.''



In Reinier de Graaf is het tekort beperkt. Op de 800 verpleegkundigen staan er 7 vacatures open.