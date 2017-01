Teleurgesteld in Wijsmuller en: handen uit de stroppenpot!

Ingrid Gyömörei, oudraadslid 1999-2014.



Ik heb er begrip voor dat bij de vorming van een coalitie voornemens uit een verkiezingsprogramma vervallen, maar het was redelijk verbijsterend om het belangrijkste strijdpunt te zien sneuvelen. Ik heb met de nodige fascinatie de transformatie van HSP-leider Wijsmuller van een 'krakerskoning' tot een kloon van zijn voorganger gevolgd.



Knarsentandend heb ik de sloperskogel gaten zien slaan in de culturele bebouwing aan het Spui. Verbijsterend om te horen hoe Wijsmuller zich het jargon van zijn eerder zo fel bestreden voorganger Norder vlekkeloos eigen heeft gemaakt. Vol ongeloof heb ik theater de Appel zien sneuvelen. Was het nodig dit toonaangevende theatergezelschap te offeren, voor de idiote keuze om te gaan voor een OCC? Als stoere marionet van meebesturen, had gekozen kunnen worden het Koninklijk Conservatorium buiten de plannen te houden. Dat had op voorhand tientallen miljoenen bespaard.



Is dit nu het beloofde 'degelijk financieel beheer'? Er staan nog steeds veel mooie woorden in het HSP-verkiezingsprogramma met de geruststellende naam 'Wat goed is moet blijven' uit 2014.



Laten we hopen dat er tenminste één belofte gehouden wordt. Die van 'het zorgen voor voldoende risicoreserves en een gezond weerstandsvermogen'. Handen uit de stroppenpot! Anders is het niet goed en hoef je niet te blijven. Ik ben genoeg teleurgesteld.