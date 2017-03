Tentoonstelling over slaven aan het Haagse hof

Die expositie is vanaf 21 september te zien in het Haagse museum. Daarmee wordt een thema uit de Nederlandse geschiedenis belicht waar weinig aandacht voor is: de aanwezigheid van donkere mensen in Nederland in de 17de en 18de eeuw.



Hoe deze mensen hier kwamen en hoe hun leven hier eruit zag, wordt verteld aan de hand van het verhaal van Cupido en Sideron, de 'cadeauslaven' van stadhouder Willem V. De jongens werden als kind weggeschonken en dienden het grootste deel van hun leven als goed betaalde krachten aan het Haagse hof.



Hun verhaal wordt verteld aan de hand van schilderijen, tekeningen, prenten en documenten. Zo ontstond een steeds completer beeld van hun leven in Nederland. Wie de Afrikaanse mannen waren, welke positie zij als bedienden vervulden en of er meer donkere bedienden waren.



Het museum zal in de tentoonstelling en randprogrammering nadrukkelijk een brug slaan naar hedendaagse discussies over het slavernijverleden en racisme. De expositie is te zien tot en met 28 januari 2018.