Terrasje pakken? Niet in Den Haag, ga naar Zoetermeer of Delft

Op plek 39 staat Pavarotti uit Zoetermeer en op plek 96 Clooney, beide opgericht door horecagoeroe René Boogaards. Volgens de jury is Pavarotti een 'geoliede machine'. De manier van werken bij Pavarotti professioneler verloopt dan bij de collega’s die hier ook terrassen exploiteren. Ook bij Clooney wordt er efficiënt gewerkt, merkt de jury op. Enige puntje van kritiek is dat het vrij lang duurt voordat de juryleden worden opgemerkt door de horecamedewerkers en de bediening mag wat meer uitstralen dat ze het leuk vinden dat er gasten zijn. Vorig jaar stond Clooney op plek 55. Pavarotti stond nog niet eerder op de lijst.

Even verderop in Delft kun je prima vertoeven op het terras van Het Konings Huys op de Markt in Delft. Vooral het personeel wordt geprezen. Die wordt 'vlot en correct' genoemd. Dit restaurant is geen onbekende van de lijst. In 2015 stond de tent op plek 88. Vorig jaar verwierf het restaurant geen plek in de top 100.