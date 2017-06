Terug aan de Javastraat

De Javastraat is historische grond voor hockeyliefhebbers: op nummer 47 begon Gerrit Dekker in 1937 zijn speciaalzaak. Oude krantenadvertenties herinneren aan die begintijd. Een paar dames zitten tussen honderden hockeysticks en houden een bord omhoog met 'sportartikelenhandel NV G.H.W. Dekker'. Op een andere foto zijn nog meer sticks te zien met het bescheiden opschrift 'een deel van onze collectie'.



De winkel is later verhuisd naar de Frederikstraat, waar twee panden in gebruik waren. Maar nu is Dekker Sport weer terug op de Javastraat 39, waar plaats is voor alle artikelen waarin de zaak is gespecialiseerd. De deuren zijn sinds zaterdag geopend.



De naam bleef al die tijd Dekker, maar inmiddels staat de derde generatie eigenaren achter de toonbank. Opvallend is dat de sportshop telkens in handen kwam van families die in het Haagse hockeywereldje erg bekend zijn: Brasem, Donker en het echtpaar Charlotte en Maarten van Grimbergen. Zij begonnen ooit als verkoopster en bedrijfsleider in de zaak.



Charlotte heeft Gerrit Dekker nog meegemaakt. ,,Hij had achterin de winkel een groen kastje met laatjes, waar hij allerlei spullen uithaalde.'' Ze weet ook nog hoe de hockeyballen van kurk zwart werden gemaakt. ,,Je sloeg er een spijker in, touwtje eraan en in de verf dopen. Als ik dat verhaal aan kinderen vertel, kijken ze me heel vreemd aan.''

Superhockeystick

Ze haalt een paar oude houten sticks te voorschijn. ,,Dat is de eerste waarmee ik speelde en deze is nog van Maarten.'' Ze stammen uit de tijd dat Dekker adverteerde met 'superhockeystick' The star of Pakistan. Steel en haak waren gemaakt naar aanwijzing van topspelers. De veerkracht was groot. Je betaalde er toen 12,50 gulden voor.



De sticks van nu zijn niet te vergelijken met de antieke exemplaren. Ze zijn veelal van kunststof of glasfiber en zien er flitsend uit. ,,Kinderen kijken vooral naar de kleuren'', weet Charlotte. Ze toont wat populaire modellen met tijgerprint. Er zijn ook babysticks als geschenk voor hockeyparen die gezinsuitbreiding krijgen.



Maarten begon zijn lange loopbaan als hockeyer (zie kader) in 1968. Hij groeide op in Eindhoven. ,,Daar was ook één zaak waar iedereen heen ging, net als hier. De spullen werden min of meer uit de huiskamer verkocht.''

