Terugblik: de winnaars van het Haags Sportgala

De vakjury bepaalde per categorie wie er kans maakten op de topsportprijzen. Zo zijn de handbalster Sanne van Olphen, judoka Anicka van Emden en zeilster Marit Bouwmeester in de race voor de titel Haagse Sportvrouw van 2016. Wie van deze Olympische talenten tot uiteindelijke winnaar werd gekroond, werd voor 50 procent bepaald door de publieksstemmen.



Van de vrouwen werd de in Friesland geboren, maar in Voorburg wonende Marit Bouwmeester verkozen tot sportvrouw van het jaar. De zeilster (28) behaalde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (Brazilië) de gouden medaille. Ze is daarmee de eerste Nederlandse olympisch kampioen in een zeilboot in tachtig jaar. Daan Kagchelland (1936, Berlijn) ging haar voor.



Met de eerste prijs voltooide ze haar olympische missie. Vier jaar eerder in Londen moest Bouwmeester genoegen nemen met een bronzen medaille. De ambitie is echter nog steeds grenzeloos, zo bleek uit haar voorbereiding voor de komende Spelen (2020, Tokio). 61 dagen na haar gouden race vertoefde ze een week in de Japanse stad. Bouwmeester wilde alvast het water verkennen. De zeilster troefde afzwaaiend judoka Anicka van Emden en handbalster Sanne van Olphen af in de verkiezing.