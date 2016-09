The Boss is nog altijd een beetje op het Malieveld

Liefde en geluk

Er staat vertelt verder dat Springsteen zijn lied The River schreef omdat hij het verstrijken van de tijd en de zoektocht naar liefde en geluk wilde vastleggen. De briefjes, die nog steeds goed leesbaar zijn na maanden aan de elementen te zijn blootgesteld, getuigen daar ook van. Klaske, Jessica, Yolanda en andere fans citeren korte stukjes van zijn songteksten in het Engels. Andere briefjes gaan over reizen, problemen en emoties, donker en licht. ,,Voor veel fans is de muziek van Bruce een bron van hoop en dromen. Zijn teksten inspireren en voeren ons mee'', schrijven de makers van de boom.



Uit de briefjes spreekt de innige verbondenheid die de fans voelen met The Boss: 'Bruce, ik groeide op met jou, bedankt!' Een ander vertelt hoe hij in de jaren 70 een optreden van Springsteen in Ahoy bezocht en sinds die tijd fan is gebleven.



Enkele meters verderop raast het verkeer langs de boom. Een stuk van het net is inmiddels van de stam losgekomen en ligt op het gras naast de boom. Ook daaraan zijn briefjes vastgemaakt. ,,De boom, Springsteen, houdt de rivier van onze herinneringen vast en draagt ze'', besluiten de makers.