The Hague, Den Haag? Toerist heeft geen benul

Mantra

Voorzichtig gezegd is Den Haag niet erg bekend bij toeristen die Amsterdam op hun netvlies hebben staan: ,,The Hague? I don’t know what you’re talking about’’, zegt een Schot die met een clubje vrienden naar het strandfestival in Zandvoort gaat.



Het lijkt wel de mantra van de dag. Een hele trits toeristen kijkt glazig voor zich uit wanneer ze op het plein voor de luchthaven de naam Den Haag in het Engels voorbij hoort komen. En op station Amsterdam Centraal, ook zo’n plek waar Den Haag straks via billboards wil gaan shinen, is het niet veel beter.



Slechts bij een enkeling gaat er een lampje branden. ,,Is Den Haag niet een conferentieoord van de UN?’’ vraagt een Australiër die na een vierweekse toer door Europa op het einde nog even Amsterdam aandoet.