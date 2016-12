The Harbour Club gaat verhuizen

Directeur Richard van Leeuwen van The Harbour Club verhuist met zijn chique restaurant naar een 'ruim pand' op de grens van Scheveningen en Den Haag, zo laat hij weten. Waar we de nieuwe vestiging straks preciés kunnen vinden, wil hij nog even geheim houden. ,,De locatie is een stuk beter bereikbaar dan de huidige. Bovendien kunnen er veel meer auto's geparkeerd worden. Bij het restaurant komen vierhonderd parkeerplekken'', vertelt hij.



Van Leeuwen kijkt al langere tijd uit naar een nieuwe plek voor The Harbour Club in Den Haag. Onder meer oriënteerde hij zich op de almaar hipper wordende Binckhorst, maar een vestiging in dat stadsdeel viel uiteindelijk af.



The Harbour Club aan de Dr. Lelykade blijft nog tot februari open, daarna zal vishandelaar Allie Simonis in het pand een vis- en vleesrestaurant openen. ,,Het wordt een toegankelijke eetgelegenheid, waar iedere doelgroep terecht kan voor een goed hapje dat niet al te veel kost", laat de ondernemer weten. ,,Ook is er een aparte ruimte voor feesten en recepties." Over een passende naam denkt Simonis nog na. ,,Hij moet in elk geval internationaal en pakkend zijn.''



Afstand

Het pand aan de Dr. Lelykade is Simonis niet geheel onbekend. In 2008 opende hij er, samen met de inmiddels failliet verklaarde horeca-ondernemer John de Jong, de eerste vestiging van The Harbour Club. Vrij snel nam Simonis ook weer afstand van The Harbour Club. Even verderop in de haven begon hij visrestaurant Catch by Simonis.



De Jong stond in de jaren daarna samen met Van Leeuwen aan het roer van horecabedrijf The Harbour Group, met later ook vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Eerder dit jaar nam Van Leeuwen afscheid van De Jong.