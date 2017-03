Theaters storten zich op het circus

Van 23 tot en met 26 maart is de eerste editie van de Haagse Circusdagen. De meeste activiteiten zijn nog steeds in theater Korzo, maar het is de bedoeling het festival uit te breiden naar meerdere locaties. Zo doet dit jaar het Zuiderstrandtheater ook mee met een eigen programma. Andere partners die zich bij het initiatief hebben aangesloten zijn Theater aan het Spui, De Nieuwe Regentes, het Atrium en de stichting Scala Variété aan Zee.



De bedoeling van het jaarlijkse evenement is om het 'nieuwe circus' in de schijnwerper te zetten. Zo heeft hogeschool Codarts in Rotterdam behalve een conservatorium en dansopleiding ook een circusafdeling. Derdejaars van deze studierichting openen het evenement met de première van hun voorstelling Vanishing waarin zij 'de onzekerheden van het leven vieren'.



Vorig jaar zette Korzo met het initiatief Cirque Mania de eerste stap om het circus als volwaardige theatervorm te presenteren en een plek te bieden voor talent. Volgens programmeur Daphne van Iperen van Korzo trekken de kunstvakopleidingen in Rotterdam en Tilburg studenten uit heel Europa, maar verdwijnen de meesten na hun afstuderen naar het buitenland omdat er in Nederland nauwelijks speelmogelijkheden zijn.



De derde editie van Cirque Mania vormt de spil van de eerste Haagse Circusdagen. Het gezelschap TK Circus - waarvan de leden al met Cirque du Soleil over de wereld reisden - brengt met het Lingua Franca Ensemble de muzikale voorstelling Een Circus Concert. Studio Eclipse uit Vlaanderen brengt tijdens Cirque Mania #3 de Nederlandse première van de multimediale productie Trapped Inside. Voor de jongste bezoekers komt de familievoorstelling Huis op Hol! naar Den Haag en verder zijn er optredens van afstuderenden. In het Zuiderstrandtheater treden op 26 maart de 22 acrobaten op van Compagnie XY met Il n'est pas encore minuit.