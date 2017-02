Theaterstuk over leven van vierde vrouw Willem van Oranje

,,Het historische besef in Nederland is niet zo heel groot en dat is buitengewoon jammer'', vindt Meissen. Zijn stuk over Louise de Coligny - getiteld De vierde vrouw - dat vanaf komende zaterdag zesmaal wordt opgevoerd in De Zalen aan de Riouwstraat 1 in Den Haag, is zijn dertiende productie over een belangrijk personage uit de vaderlandse geschiedenis.



,,We hebben een prachtige historie. Die is buitengewoon ingewikkeld, maar met korte theaterproducties probeer ik die toegankelijk te maken voor een breed publiek.''



Vermoord

Louise de Coligny was de vierde en laatste echtgenote van Willem van Oranje. Ruim een jaar na hun huwelijksvoltrekking werd Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards. ,,Zeker voor een vrouw in die tijd heeft zij een invloedrijke politieke betekenis gehad'', zegt Michel Miessen.



De vierde vrouw wordt op 4, 5, 10, 12 en 18 februari uitgevoerd. Voor info: historisch-theater.nl