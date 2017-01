'Thuis eten: makkelijk en vaak het gezelligst'

Het zal veel ouders bekend in de oren klinken. Onderhandelen, spelletjes verzinnen en soms een strenge blik. Bij Anja Janssen (37) en Eelko van Breda (38) en hun twee dochters Luna (6) en Yke (4) uit Voorburg is dat niet anders.



,,De oudste is wel een stuk makkelijker, wat dat betreft. Die kan soms flinke porties verorberen, zeker als we pasta eten'', vertelt Anja. ,,De jongste moet dat nog een beetje leren, behalve als we 'worstjes pizza' (salami) eten. Yke begroet het antwoord op de vraag wat we gaan eten eigenlijk altijd met: 'bah, dat vind ik niet lekker''', zegt Anja lachend. Voor haar wordt dan ook vaak alles uit de kast getrokken. ,,Eelko verzint spelletjes zoals het op de vork verstoppen van groente achter het vlees. Of het stuk groente wordt een poppetje dat 'echt niet mag worden opgegeten'. Uiteindelijk krijgt ze dan wel voldoende binnen, haha.''



Dankbaarheid

Het gezin zit altijd keurig op tijd aan tafel. Zo tussen half zes en zes uur. ,,Voor de kinderen is dat fijn, maar ik heb zelf dan meestal ook gewoon honger! Vaste rituelen zijn er niet per se. We deden een tijdje een dankbaarheidsoefening, waarbij iedereen moest zeggen waar hij of zij dankbaar voor is, maar Luna en Yke vonden dat maar heel kort interessant.''



Koken vinden zowel Eelko als Anja heel leuk, maar de praktijk leert dat er doordeweeks niet altijd genoeg tijd is om dat heel uitgebreid te doen. Anja: ,,We doen meestal voor de hele week boodschappen en bekijken dan per dag wat we gaan eten. We hebben niet echt vaste maaltijden op bepaalde dagen.'' Wel zijn er bepaalde ingrediënten die steevast terugkeren. ,,Zoals zalm en broccoli of asperges met zelfgemaakte frietjes.''



Vers

Bij het koken gebruiken Anja en Eelko zoveel mogelijk verse ingrediënten, niets uit de vriezer of uit blikjes en pakjes. Dat is belangrijker dan bijvoorbeeld biologisch. ,,En ik vind het ook leuk om de kinderen af en toe bij het koken te betrekken. Dat doen we dan vooral in het weekend. Luna helpt bijvoorbeeld met het snijden van de groenten en we bakken ook ons eigen brood of maken zelf pasta. Het is leuk dat zij kunnen zien hoe zo iets ontstaat.''



En als de inspiratie om zelf te koken een keer ontbreekt, is er gelukkig een hele goede Thai bij hun in de buurt.



,,Of Japans is ook lekker. Al vinden de kinderen dat kruidige niet zo geweldig. Dan maken we soms iets aparts voor hun. Of wat ook fijn is, om na een dagje strand lekker bij een strandtent te blijven plakken. Maar uiteindelijk is thuis eten meestal toch het gezelligst. En het makkelijkst.''