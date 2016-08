Tientallen demente ouderen zonder buddy

Voorlopig moeten die tientallen demente ouderen - en vooral hun mantelzorgers - het in hun eentje zien te redden. Ze staan in ieder geval tot januari op een wachtlijst, áls ze daar al op komen.



Op de wachtlijst voor Den Haag staan op dit moment dertig namen. Daarmee zit die vol. Wie nu nog belt, komt er niet meer op. ,,Om een enorme opeenhoping te voorkomen, nemen we geen nieuwe aanvragen meer in behandeling'', verklaart woordvoerder Wim van Polanen. Een deel vist dus volledig achter het net. ,,Als ik naar alle aanvragen kijk, zouden we al gauw op honderd mensen komen voor dit jaar, die een buddy willen.''



De realiteit is dat de Haagse organisatie er dit jaar maar vijftig kan koppelen aan een buddy. Dat is in ieder geval de doelstelling voor 2016. Op dit moment zijn er rond de veertig dementie-vrijwilligers. Dat is dus nog niet voldoende.



Ouderen blijven sinds enkele jaren langer thuis wonen, ook met dementie. Ze gaan pas naar het verpleeghuis als ze heel ernstig ziek zijn. Daarmee komt er meer zorg neer op de mantelzorger, bijvoorbeeld de partner van de dementerende, en worden er vaker aanvragen gedaan voor een buddy. Want die buddy verlicht vooral de zware taak van de mantelzorger die de patiënt 24 uur per dag in de gaten moet houden.