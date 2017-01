Tientallen Hagenaars nemen afscheid van straatmuzikant Chuck

Chuck overleed afgelopen maandag. Vanavond konden Hagenaars het condoleanceregister tekenen en persoonlijk afscheid nemen. ,,Dit is een groot verlies voor Den Haag'', zei Danny Kock, een van de bezoekers. ,,Hij was een icoon'', vindt Frerik van Zee. ,,De enige straatmuzikant in de stad met een ontheffing voor het leven.''



Maandagavond is er nog een grote herdenking in het Paard van Troje voor de bekendste straatmuzikant van Den Haag. Iedereen is daarbij welkom.