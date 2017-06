Tientallen skeletten opgegraven naast Grote Kerk

Fysisch antropologen van de Universiteit Leiden zijn ter plekke om onderzoek naar de eeuwenoude Haagse skeletten. ,,Opmerkelijk zijn drie graven waarbij een kind op een volwassene is begraven. We hebben geen idee waarom dit zo is. Is het een moeder die in het kraambed is overleden? Of is een kind later bijgezet in een bestaand graf? De antropologen van Universiteit Leiden hebben één graf gelicht zodat ze de botten in een laboratorium kunnen onderzoeken,'' vertelt Pavlović. ,,Dan wordt ook gekeken of er genetisch verwantschap is tussen de volwassene en het kind.''