Tijdelijk 'museum' bij Binnenhof als lokkertje

Dat staat in de eerste omgevingsplannen voor de verbouwing van het Binnenhof. Vanochtend nemen minister Ronald Plasterk (PvdA) en wethouder Boudewijn Revis (VVD) de voorstellen in ontvangst.

Tientallen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegeschreven aan de reeks initiatieven, die het gebied bereikbaar en aantrekkelijk moet houden als de renovatie in de zomer van 2020 van start gaat.

Anekdotes

Het museum wordt omschreven als een informatiecentrum over de 'renovatie, de parlementaire geschiedenis en de rijke historie van het Binnenhof'. 'Dit is het moment om de schat aan verhalen en anekdotes over de democratie en de nationale geschiedenis opnieuw te vertellen', aldus de opstellers van het stuk, dat straks gepresenteerd wordt.