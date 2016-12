Sereen scheen de zon over de prachtige vijverpartij. Vredig gekwetter klonk, van verre vogeltjes. Het was windstil, want hier waaide het nooit. Hier ging iedere storm liggen. Hier heerste enkel rust - daar word je vanzelf stil van. Ook na een levenlang in de schijnwerpers, zoals Eddy, David en Prince. Drie zielen in rust. Ze hadden dagelijks een afspraak met iemand op deze plek, al wist niemand hoe laat die afspraak was. Horloges hadden ze niet meer nodig. Ze hadden alle tijd. De eeuwigheid. 'Hij zal zo wel komen', zei Eddy. 'Maar ik wil tóch even vertellen welke droom ik vannacht had.'



'Toch niet weer van die 72 maagden?' zei de dwergachtige krullenbol links van hem. 'Awel, zunne, toch wel', zei meneer Wally. 'Ze waren er weer. Van die islamitische ontplofjongens. Ik snap niet dat ik daar maar mee bezig blijf.'



'Je hoeft niet bang te zijn dat je hier die plofkippen tegenkomt', zei Prince. 'Die maagden trouwens ook niet, daar zorg ik persoonlijk voor.' 'En ik help graag een handje', zei David en stak nog maar eens een sigaret op. Door hun gepraat hadden ze Tijn niet opgemerkt, die voor het bankje knielde. Hij klapte zijn koffertje uit en daar verscheen een nagelstudio. 'Welk kleurtje?' vroeg hij aan meneer Wally. 'Doe vandaag maar roze', zei deze. 'Wij ook', zeiden Bowie en Prince. Als bij toverslag verscheen er een gedaante op het water van de vijver. Een man met sluik haar en priemende ogen. Hij droeg een rood-wit voetbalshirt. Statig liep hij over het water naar Tijn en aaide hem over z'n bol. 'Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent', zei de man. 'Maar da's logisch.'



En Tijn? Tijn doopte zijn kwastje in de nagellak en ging onverstoorbaar verder. De vier heren keken elkaar aan en dachten op dat moment exact hetzelfde: de hemel is gezegend met deze engel.