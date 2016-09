Tilburger bedreigd met vuurwapen in Voorburg

De Tilburger liep rond 01.00 uur vannacht langs een café aan de Stationsweg in Den Haag. Hier ontstond een gesprek met twee mannen en twee vrouwen die net uit het café kwamen. Even later kwam hij ze weer tegen. Opnieuw werd een praatje aangeknoopt.



Ze liepen met zijn allen buiten wat rond. Toen ze rond 03.00 uur in een park tussen de Von Geusaustraat en de Van Lodensteinstraat in Voorburg eindigden, sloeg de sfeer om.



Vuurwapen

Een van de mensen uit het groepje trok een pistool en eiste geld en de telefoon van de Tilburger. Toen de verdachten hadden wat ze wilden, gingen ze ervandoor. Het slachtoffer achtervolgde de mannen en vrouwen naar een woning aan de Von Geusaustraat.



De Tilburger schakelde vervolgens de politie in. In de woning werden een 19-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, een vrouw uit Rotterdam (22), een 24-jarige man uit Dordrecht, een 24-jarige Hagenaar en een man uit Voorburg (25) aangehouden. De betrokkenheid van de vijfde verdachte wordt nog onderzocht.