Tilburgse organiseert boerkini-dag op Schevenings strand

Bedekt

Tropische temperaturen of niet, de bedoeling is dat mensen in boerkini of bedekt gekleed komen. ,,Dan ben je zichtbaar als groep. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld demonstraties. Mensen lopen dan met spandoeken, zo ben je herkenbaar.''



Yahyaoui hoopt dat het gebeuren zondag vragen oproept bij anderen. ,,En dat mensen op ons afstappen om daar het antwoord op te vinden.''



En of de Tilburgse zelf op het strand in boerkini ligt? ,,In ieder geval bedekt. Ik moet nog kijken of ik er een op de kop kan tikken.''



Verbod

Ondanks dat het verbod is geschorst blijft het evenement staan. ,,Dat de rechter hier niet in is meegegaan, neemt niet weg dat de xenofobie in Nederland in verbazingwekkend korte tijd ontzettend veel terrein heeft gewonnen en dat de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen groeiende is. Er blijft nood aan een signaal dat laat zien dat deze ontwikkelingen onwenselijk zijn.''



Het boerkiniverbod in Frankrijk zorgde deze week opnieuw voor ophef nadat vier politieagenten een vrouw op het strand in Nice dwongen haar haar tuniek uit te trekken. Een foto van het incident leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging.