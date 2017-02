Tim Hofman herkent nieuwe burgemeester Krikke

Het kan beter met de bekendheid van Krikke onder de inwoners van de stad waarvan zij straks de baas is. Veel mensen herkennen haar (nog) niet. Hagenaars die haar wel herkennen, weten haar naam vaak niet.



De meeste voorbijgangers reageerden positief op het feit dat Den Haag een vrouw heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester. Maar ze moeten allemaal nog maar zien of het wat wordt. ,,We gaan het meemaken. We horen het wel'', aldus een voorbijganger.



Tim Hofman

AD wist toevallige passant en BNN-presentator Tim Hofman ook nog voor de camera te trekken. Hij kon vooralsnog geen 'dirt' vinden over Krikke. ,,Dus so far, so good. Ik vind het prima'', aldus de oud-Hagenaar. ,,Tenzij ze iets verneukeratiefs doet. Dan spring ik er bovenop met BOOS.''



BOOS is een programma van Hofman. Hierin gaat hij met jongeren die boos zijn op een politicus, politieke partij of een wet naar de Tweede Kamer om verhaal te halen. Ook begon hij onlangs de beweging Stembus 2017, in een poging jongeren aan het stemmen te krijgen.