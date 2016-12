Timelapse: Oogverblindend Den Haag in drie minuten

De Passage, het Centraal Station, Paleis Noordeinde. Het is allemaal te zien in het korte filmpje dat Wossink (38) op internet plaatste. Het is niet de eerste keer dat hij zo'n timelapse maakt. Eerder filmde hij al zijn thuisstad Leiden, Milaan en Chicago.



,,Den Haag was de volgende logische stap. Het is dichtbij Leiden en ik kende het niet goed'', vertelt Wossink. Door het maken van de video ging er een nieuwe wereld voor hem open.



In zijn vrije tijd ging hij - mits de weersomstandigheden juist waren - richting de hofstad om met zijn camera de beelden te maken. Hij maakte onder andere 34.000 foto's. ,,Van tevoren deed ik onderzoek. Zo ben ik een aantal keren zonder camera naar Den Haag gegaan. Dan fietste ik door de stad heen om te zien waar mooie plekken waren. En om te kijken of er voor bepaalde shots wel genoeg ruimte was.''



Hobby

Een paar jaar geleden begon Wossink als hobby met het maken van timelapses. Op een gegeven moment kreeg hij opdrachten van bedrijven. ,,Toen heb ik een eenmanszaak opgezet.'' Toch blijft hij vasthouden aan zijn vaste baan als projectleider. ,,Dit soort video's maken is incidenteel heel erg leuk.'' De film over Den Haag heeft dan ook volledig in zijn vrije tijd en op eigen kosten gemaakt.



Heeft hij al een volgende stad in de planning? Twijfelend: ,,Ik moet nog even kijken. Ik wil eigenlijk een keer iets heel anders doen, een ander thema. Ik heb nu een paar keer steden gefilmd, maar hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen.''