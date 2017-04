'Toch afval vreugdevuur op het Zuiderstrand'

Na foto's van en berichten over verroeste spijkers en glasscherven op het Zuiderstrand, wil raadslid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren (PvdD) uitleg van wethouder Boudewijn Revis (VVD). ,,Er is veel gevonden'', weet Teunissen. ,,Waarschijnlijk is het zichtbaar geworden door de regen van vorige week. Maar het is gevaarlijk!''



De kwestie wordt vanochtend in de gemeenteraad besproken. Teunissen plaatst vraagtekens bij de manier waarop de gemeente de resten van de gigantische vreugdevuren na de jaarwisseling opruimt. ,,Surfers zeiden ook: die magneetmethode werkt niet.''



Deze methode houdt in dat de strandschoonmakers de laatste restjes van de brandstapels richting de zee schuiven. Vervolgens wordt met magneten de boel weggehaald. ,,Maar het is helemaal niet gezegd dat ze zo echt álle spijkers en scherven weghalen. Ze moeten alle resten gewoon blussen op het strand'', vindt Teunissen. ,,Dit zorgt voor een onveilige situatie. En het zorgt voor verontreiniging in de zee.''