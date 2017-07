Toch nog jongen geboren in 'vernield' zwanennest

Het leek voor dit jaar even over te zijn voor het zwanenpaar, aangezien de dieren normaal een keer per jaar broeden. Maar wonder boven wonder zijn ze toch nog ouders geworden van vier jongen. De diertjes werden een paar dagen geleden geboren. Een 'happy ending'. ,,Ik fietste toevallig langs en zag het vierde jong geboren worden’’, vertelt Hettie Bronk. ,,Zo bijzonder. Het is uniek dat zwanen opnieuw eieren leggen in een jaar, aangezien het het vrouwtje enorm veel inspanning kost. Het leggen van de enorme eieren kost haar uren.’’