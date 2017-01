Toch nog nieuwe plek voor bunkermuseum

Het museum, dat al acht jaar wordt gerund door vrijwilligers en in zijn bestaan al zo'n 225.000 bezoekers trok, had moeten sluiten als er geen nieuwe locatie was gevonden. De voormalige nazibunker staat volgens de gemeente nieuwbouwplannen op het terrein van het voormalige surfdorp Fast in de weg. Den Haag zocht de afgelopen jaren tevergeefs mee naar alternatieve locaties.



,,Een paar maanden geleden liet de gemeente ons weten dat er helaas geen opties meer waren. Een vreselijke domper'', zegt Ruud Overvliet van de Stichting Bunker Museum Den Haag.



Strohalm

Maar toen kwam de stichting met haar laatste strohalm op de proppen: De enorme voormalige munitiebunker in het Westduinpark. ,,Tot onze vreugde hebben we daarvoor wél een akkoord gekregen van de gemeente. Fantastisch nieuws.''



Bunkerfans moeten nog wel even geduld hebben. ,,Er zijn nog allerlei vergunningen nodig om te mogen beginnen. We weten niet precies hoe lang die procedure gaat duren, dat ligt buiten onze macht. We hopen ergens in de zomer alles rond te hebben'', zegt Ruud Overvliet.



Sponsoren

Daarvoor is eerst wel geld nodig. Veel geld. ,,Alles van het huidige museum is door vrijwilligers betaald, maar daarmee redden we het nu niet. De nieuwe bunker is vier keer zo groot en er moet nog heel veel aan gebeuren. De muren moeten worden gereinigd en geverfd, er is verlichting nodig, de ingang moet uitgegraven worden.''



De stichting is daarom op zoek naar sponsoren. ,,We hebben enkele tienduizenden euro's nodig om te kunnen beginnen.'' Maar dan heb je ook wat, zegt Overvliet. ,,Het is een prachtige bunker, waar we veel meer van onze collectie kunnen laten zien. Ook hoeven we de leerlingen die bij ons langskomen straks niet meer te verdelen. Er is zó veel ruimte dat zo'n zestig, zeventig kinderen tegelijk naar binnen kunnen.''