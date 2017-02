Toekomst Leyweg: Parkeren wordt gratis

De lokale partij streed al drie jaar voor het gratis parkeren. Vandaag kreeg Groep de Mos toezegging van het Haagse stadsbestuur dat dat wordt meegenomen in de plannen van het college voor de toekomst van de winkelstraat.



Die plannen worden nauwlettend in de gaten gehouden, laat Arjen Dubbel van Groep de Mos weten. ,,We gaan ervan uit dat er minimaal voor de eerste twee uur gratis parkeren wordt ingevoerd.'' Als dat meer is, is het ook geen probleem.