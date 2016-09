Toekomst van terrein ligt weer open

Nu er tot eind volgend jaar geen asielzoekerscentrum nodig is op het terrein Schakenbosch aan de Veursestraatweg, liggen alle plannen weer open voor de eigenaar van de grond. Maar zo eenvoudig ligt het niet, zegt projectmanager Bart van den Berg van projectontwikkelaar Leeuwenpoort b.v. ,,Wij hebben nog helemaal niet gehoord dat het azc er niet komt. De communicatie verloopt uiterst curieus.''



Dat mag je wel zeggen. Wethouder Floor Kist meldde vorige week al aan de gemeenteraad dat opvangorganisatie COA had laten weten tot en met 2017 geen locatie nodig te hebben op het terrein Schakenbosch aan de Veursestraatweg. De grond was vorig jaar aangeboden aan het COA door de toen nieuwe eigenaar Leeuwenpoort b.v. Waarmee ontwikkeling met exclusieve woningen of andere bebouwing voor zeker vijf jaar zou worden opgeschoven. Geen probleem, vond Van den Berg dat vorig jaar. Wat hem betreft is het ook nog helemaal niet zeker dat het azc is afgeblazen. Ondanks de mededelingen van de verantwoordelijk wethouder aan de gemeenteraad.



,,Wij hebben als eigenaar van de grond in elk geval nog niets gehoord van het COA. Wij verwachten morgen wel van het COA te horen als er bij de provincie opnieuw wordt gesproken over de opvang van vluchtelingen. Aan die tafel worden de beslissingen genomen.''