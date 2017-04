Toename van diabetes te lijf met tv

Rechtszaak Mitch door twijfel over doodsoorzaak uitgesteld tot november

12:33 Forensisch arts Daan Botter van het NFI moet zich gaan buigen over twee verschillende rapporten die er al liggen over de doodsoorzaak van Arubaan Mitch Henriquez. De rechtbank heeft dat vandaag besloten omdat de rapporten elkaar tegenspreken over de vraag of de nekklem of een hartstilstand Henriquez fataal werd. Mede daardoor vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak pas in november plaats. In Aruba groeien ondertussen zorgen over het verloop van de strafzaak. Verslaggever Victor Schildkamp twittert vanuit de rechtbank.