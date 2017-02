Toerist is 'melkkoe' gemeenten

Toeristen zijn steeds 'vettere' melkkoeien voor gemeenten in de regio Den Haag. Alleen al aan toeristenbelasting verdienden zij in 2015 ruim negen miljoen euro. Dat was vijf jaar eerder nog 'maar' 6,6 miljoen. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS (die over 2016 zijn nog niet bekend).



Deels komt dat door een toename van het aantal overnachtingen, maar ook de verhoging van de tarieven speelt een rol. In Wassenaar was een hotelbezoeker in 2011 bijvoorbeeld nog maar 2,19 euro per persoon per nacht kwijt aan de heffing, in 2015 was dat 2,35 (en inmiddels 2,40).



Vooral Den Haag deed goede zaken, mede dankzij verhoging van de tarieven met gemiddeld zo'n twintig procent. Was een backpacker in 2011 nog 1,27 euro kwijt voor een simpel hostel in Den Haag, in 2015 was dat 1,55. Inmiddels betaalt iedere toerist, of hij nu overnacht in een één- of vijfsterrenhotel een vast tarief van 3,35 euro. Voor een overnachting op de camping of in de jachthaven betaal je 2,05 euro.