Tom de Bruijn neemt tijdelijk taken burgemeester over

Per 16 februari wordt De Bruijn tijdelijk de eerste locoburgemeester van de stad als wethouder Ingrid van Engelshoven vertrekt. In overleg met haar opvolger wordt besproken wanneer diegene de eerste locoburgemeester wordt.



Een locoburgemeester neemt tijdelijk de taken over van de burgemeester van een stad, als die afwezig is of zijn taken niet zelf kan waarnemen.



De huidige burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, kondigde vorig jaar zijn vertrek aan. Onbekend is nog wie hem opvolgt.