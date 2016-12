Tong Tong Fair gaat van negen naar twaalf dagen

De Tong Tong Fair, het grootste cultuur-, eet- en shopfestival met wortels in het voormalige Nederlands-Indië, strijkt 12 dagen neer op het Malieveld. Het afgelopen jaar waren de tenten met voorstellingen en de kramen met etene, stoffen, houtsnijwerk, boeken, kleding en andere typische Indonesische produkten voor 9 dagen opgebouwd. In die tijd trok 'de Indische stad' 78.000 bezoekers. ,,Het was een goed jaar'', zegt Florine Koning van de Tong Tong Fair daar nu over. De Tong Tong Fair 2017 wordt de 59ste editie.



De reden voor een langere festivalperiode ligt voornamelijk in het feit dat Hemelvaart en Pinksteren gunstig vallen. De Tong Tong Fair wordt traditiegetrouw in het voorjaar gehouden. ,,Vorig jaar viel Hemelvaart en Pinksteren vroeg, nu op 25 mei en 4 en 5 juni. Een goede periode voor het festival. Er vallen zes vrije dagen in en de temperaturen zijn doorgaans aangenaam. Het is echt een periode waarin mensen iets willen gaan doen'', zegt Koning. ,,Omdat die dagen elk jaar anders vallen, behouden we ons het recht voor om te variëren met de duur van het festival. Bijna zestig jaar geleden is het evenement begonnen met drie dagen.''



Voor de huur van het Malieveld en de opbouw van de zeer kostbare tenten waarin het evenement zich afspeelt, maakt een paar dagen langer niet zoveel uit, zegt Koning.



Organisatie

Op het kantoor van de stichting Tong Tong, als belangrijke stimulator van de Indische cultuur en behoud van het Indische erfgoed ook de organisator van het festival, wordt al maanden gewerkt aan het zoeken en contracteren van muzikanten, schrijvers, materiaal voor tentoonstellingen, koks voor het Kooktheater en ondernemers van producten.



Voor het Kooktheater wordt nu ook een beroep gedaan op culinaire herinneringen van 'iedereen'. Gedacht wordt aan suggesties aan de smaak van gerechten van inmiddels verdwenen Indische toko's en Indische gerechten om ze - eenmaal gemeld bij de stichting - weer tot 'leven' te wekken tijdens de Tong Tong Fair.



Het 'avondkaartje', waarmee bezoekers door de week na hun werk voor een gereduceerd tarief naar binnen kunnen, komt er ook dit jaar. ,,Het heeft ook veel nieuwe bezoekers opgeleverd'', zegt Koning.