Tong Tong Fair in teken van jazz en sterke vrouwen

De organisatie koos jazz als één van de thema's, omdat 'de jazzreputatie van Den Haag alom bekend is, net als de populariteit van jazz in hedendaags Indonesië'. ,,Minder bekend is dat de Haagse jazz-scene deels Indische wortels heeft. De invloed van jazz op de populaire cultuur in Nederland-Indië is vrijwel onbekend. Met muziek, dans, historische modeshows en lezingen verbindt het Tong Tong Festival toen en nu.''



In een tweede themaprogramma staan 'sterke vrouwen' centraal. Volgens de organisatie zijn dat vrouwen 'die zich niet in hokjes laten stoppen en de confrontatie met heilige huisjes niet schuwen'.



De fair heeft plaats van donderdag 25 mei t/m maandag 5 juni op het Malieveld.