Topinkomens stijgen explosief

Dat blijkt uit informatie van de gemeente Den Haag. De best betaalde bestuurder van Den Haag is Jim van Geest van Zorggroep Florence (228.099 euro). Evert de Glint van WZH Haaglanden en de inmiddels vertrokken CEO van de stichting Jeugdformaat maken de top drie compleet.



Tevergeefs

Den Haag probeert al jaren - tevergeefs - de topinkomens aan banden te leggen. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het niet mogelijk is iets aan de salarissen te veranderen. ,,Korten op subsidie is niet toegestaan. Wel kunnen we uiteindelijk besluiten geen subsidie meer te verstrekken. En we doen een moreel appel op instellingen om aan de norm te voldoen.''



SP-raadslid Aisha Akhiat reageert boos op de nieuwste cijers. ,,Schandalig. Onbegrijpelijk dat het besef nog steeds niet is doorgedrongen dat dit met publiek geld niet kan. We doen een beroep op de wethouder om er voor te zorgen dat de wet versneld wordt aangepast, zodat we dit kunnen aanpakken.''



Schrijnend

Ze stoort zich met name aan het hoge aandeel bestuurders van zorgaanbieders op de lijst. ,,Als je ziet hoe slecht de omstandigheden van ouderen soms is, is het schrijnend dat er aan de top zulke bedragen worden betaald. Daarnaast stoort het me dat ze er nog mee wegkomen ook. In de beeldvorming wordt de dure zorg toegeschreven aan de vluchtelingencrisis, terwijl het échte probleem het gegraai aan de top is.''



De stelling dat er nauwelijks topbestuurders te vinden zijn die voor minder willen werken, noemt Akhiat 'gelul'. ,,Er zijn zat goede mensen te vinden die niet alleen gemotiveerd zijn door geld. Wie zit er nu op aasgieren te wachten die na een jaar vertrokken zijn, omdat ze elders nóg meer kunnen verdienen?''



Wet

Een woordvoerster van Florence stelt dat de zorginstelling zich 'keurig aan de wet houdt'. ,,Conform de overgangsregeling bouwen wij het salaris af.'' Ze kon niet inhoudelijk reageren op het 'moreel appel' van de gemeente Den Haag.