'Traditie zit in Westlandse aard'

Goede Tijden Slechte Tijden is er niets bij. De soap rondom de - nieuwe en toen weer oude - route van het Varend Corso bleef maar voortduren. Tot er dinsdagavond witte rook uit de schoorsteen kwam. Niks geen nieuwe vaarroute door Den Haag. Alles blijft bij het oude. Maassluis en Maasland blijven onderdeel van de vaartocht en de boten varen gewoon op zaterdag door Westland en niet op zondag.



Het bestuur van het Varend Corso gooide het over de naïeve boeg. Ze waren 'verrast door de betrokkenheid van heel veel mensen'. Dat ruim 70 procent van de mensen in een poll van deze krant aangaf dat ze de Westlanddag graag op zaterdag willen houden, kwam dus als een verrassing. Maar de ommezwaai komt niet door het lokale sentiment; 'technische redenen' zijn volgens de organisatie de oorzaak dat de nieuwe route niet kan doorgaan.

Meenemen

Dat gemeenten, die trouw elk jaar sponsorden en meevoeren, via een mail of in de krant moesten lezen dat de stoet hun stad dit jaar niet aandoet, is volgens Leo van Vliet een kwestie van slechte communicatie. "Dat kan gewoon niet. Dat moet je je als corsobestuur realiseren. Je hoeft echt niet met elke Westlander persoonlijk te praten, maar je moet betrokken partijen wel meenemen in je plannen."



De voormalig wielrenner en oud-bondscoach van de Nederlandse fietsploeg weet wel wat het is om rekening te moeten houden met veel verschillende partijen. Van Vliet is voorzitter van het organisatiecomité van de Amstel Gold Race, een wielerwedstrijd voor amateurs en profrenners in Limburg. "Limburg is wat dat betreft hetzelfde als Westland, ook gehecht aan tradities", zegt hij.



Omdat hij niet meer in Westland, maar in Amsterdam woont, heeft hij de corso-kwestie niet op de voet gevolgd, maar zich voor dit gesprek ingelezen in de actualiteit. "Wij hebben destijds ook veranderingen door willen voeren. Dan word je wel eens uitgemaakt voor rotte vis. Uiteindelijk moet je de mensen meekrijgen. Kijk naar Maassluis. Als je iets bij een stad weghaalt, moet je ze daar wel voor compenseren. Dat is bij het Corso echt verkeerd gegaan."

Trots

Het Westland mag dan geprezen worden om haar innovatie en vooruitstrevende ontwikkelingen op tuinbouwgebied, maatschappelijk houdt de Westlander het graag bij het oude. Het zit in het dna. Je werkt de hele week keihard, zaterdag drink je bier en op zondag ga je naar de kerk.



Dat beaamt Piet Voskamp, ondernemer en lid van het oranjecomité in De Lier. "Traditie staat hier hoog in het vaandel. Het zit in de Westlandse aard. Ook de feestweken zijn al jaren hetzelfde." De kwestie doet Voskamp denken aan toen het Varend Corso 'ontstond'. Toen de traditionele gondelvaart werd uitgebouwd tot wat het corso nu is. "Ze zijn toen opeens voor zichzelf begonnen en de gondelvaart mocht niet meer meedoen", aldus Voskamp, die het 'oud zeer' uit De Lier verwoordt. Nu, twintig jaar later, worden de grenzen weer verlegd en herhaalt de geschiedenis zich.



Er komt ook trots bij kijken. Je zal een tuinder niet snel horen opscheppen over zijn tomaten, chrysanten of paprika's, maar op het Westland an sich is hij zo trots als een pauw. En aangezien het Varend Corso de belichaming is van alles wat het Westland te bieden heeft, is daarmee een diep sentiment geraakt. Helemaal als het de groen-gele ooievaar is die ermee wegvliegt. Dan raak je een Westlander in zijn hart, nee erger: in zijn trots.

Jongeren

Toch is er ook een groep die tegen de stroming inzwemt en wel openstaat voor verandering. Wellicht is het jong versus oud. Ouderen die hechten aan traditie. Jongeren die vooral voor het gemak gaan en het fijn vinden dat de Westlanddag op zaterdag is omdat ze dan op zondag kunnen uitbrakken.



Ondernemer Sander Nieuwenhuizen uit Wateringen was voorstander van vernieuwing. "Ik stond niet negatief tegenover die nieuwe route. Het is helemaal niet verkeerd om te kijken of je kan vernieuwen of veranderen. Ik begrijp dat als Den Haag aanklopt met subsidie, dat je dat serieus neemt."



Hij bewondert het besluit van het bestuur om uiteindelijk toch alles bij het oude te laten. "Het is een dapper besluit, want ik verwacht dat het een hoop subsidie scheelt. Maar toch luisteren ze naar hun trouwe publiek.''

Hij heeft een medestander in Peter Weijkamp van corsoboot Wateringen. "Ik stond wel positief tegenover een route door Den Haag. Wij waren al van mening dat het anders kon. Geld is een probleem. Maar ja, hier in Wateringen kijken we er misschien anders tegen aan. De stoet gaat namelijk nooit door Wateringen. De gevoelens gaan diep, het lijkt de Zwarte Piet-discussie wel. Maar als de Westlanddag straks twee jaar op zondag is, weten mensen weer niet beter."



Van Vliet vindt dat het Westland zijn talent voor geld inzamelen moet inzetten ten bate van het Corso. "Daar is het Westlandse bedrijfsleven toch goed in? Acties opzetten? Als het Corso in financiële nood komt, moet de Westlander te hulp schieten. Of desnoods crowdfunding. Er zijn tegewoordig allerlei manieren."



Corso-woordvoerder Jan Verheij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Maar houdt vol dat ze niet gezwicht zijn voor de sentimenten. "Als we niet op technische problemen waren gestuit, hadden we vastgehouden aan de nieuwe route. Waar we ons wel op hebben verkeken is dat het veel breder is dan Westland. We zijn met zoveel partijen gemoeid, het is een gecompliceerde kwestie. We willen nu weer in rustig vaarwater komen en de tijd nemen zodat we in 2018 goed voorbereid zijn."