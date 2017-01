Trajectcontrole A4 blijft goudmijn voor staat

Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de A4 bij Leidschendam is overigens een stuk minder vaak geflitst dan in 2015, toen nog 471.749 automobilisten te hard reden.



Opmerkelijk is dat de controle op het traject sindsdien juist is geïntensiveerd. Inmiddels kent ook het stuk richting Amsterdam een trajectcontrole. De verwachting was dan ook dat er in 2016 een veelvoud aan boetes zouden zijn. Het omgekeerde blijkt nu gebeurd.



Utrechtsebaan

Op de Utrechtsebaan, het eindpunt van de A12, was er vorig jaar wél een (lichte) toename van het aantal bekeuringen. In 2016 kregen 56.302 een automobilisten een bon, het jaar ervoor waren dit er 55.467.