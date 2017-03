Tramrails Kalvermarkt dit weekend op de schop

Tram 9 rijdt komend weekend in beide richtingen via de haltes Bierkade, CS/Schedeldoekshaven en CS/Rijnstraat.



Tram 15 rijdt richting Centrum via haltes Bierkade, CS/Schedeldoekshaven, Weteringplein en vervolgens naar Nootdorp.



Tram 16 rijdt in beide richtingen via de haltes Weteringplein, CS/Schedeldoekshaven en Centrum.



Tram 17 richting Centrum rijdt via haltes Weteringplein, CS/Schedeldoekshaven, Bierkade en dan vervolgens via het Zieken terug naar Wateringen.