Trek soa-test uit muur op Prins Hendrikplein

Hagenaar ‘had geen flauw benul’ spil te zijn in omvangrijke xtc-handel

23:01 Hagenaar Adil A. (26) speelde volgens het Openbaar Ministerie een sleutelrol in de internationale handel in xtc-tabletten. Justitie eist een celstraf van vijf jaar tegen hem, maar de verdachte is zich van geen kwaad bewust.